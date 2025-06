Cultura solidarietà divertimento e la passione per le due ruote | torna il motoraduno nazionale

Cultura, solidarietà, divertimento e passione per le due ruote si uniscono nel ritorno del Motoraduno Nazionale “Città di Udine”. La settima edizione, in programma dal 20 al 22 giugno in piazza Primo Maggio, promette tre giorni di adrenalina, incontri e condivisione tra appassionati provenienti da tutta Italia. Un evento che celebra la libertà sulla strada, coinvolgendo tutti gli amanti delle moto e delle emozioni forti…

È tutto pronto per la 7° edizione del motoraduno nazionale "Città di Udine", in programma da venerdì 20 a domenica 22 giugno in piazza Primo Maggio, a Udine. L'evento, organizzato dallo storico Motoclub Morena, rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati delle due ruote e non.

