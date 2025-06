Cucina gitana | identità memoria e rivoluzione nei piatti di Jerez

La cucina gitana di Jerez è un viaggio tra memoria e rivoluzione, un’esplosione di sapori autentici che parlano direttamente al cuore. Le cuoche, con la loro spontaneità, trasmettono storie di passione e tradizione, rendendo ogni piatto un’esperienza unica e coinvolgente. Come il flamenco, anche in cucina le emozioni sono il vero ingrediente segreto, e questa magia si rivela in ogni assaggio, invitandoci a scoprire un mondo di gusto senza confini.

"Non so dire quanti millilitri d'olio ci metto", dicono le cuoche gitane. "Ma quando viene bene, lo sento nel cuore". Come il flamenco, anche la cucina gitana non si misura in grammi, ma in emozione.