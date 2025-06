Crotone violento pestaggio di un 24enne in strada | il video diffuso dalla polizia

Una notte di paura a Crotone: un pestaggio violento di un 24enne ha scosso la città, con il video dell'aggressione diffuso dalla polizia. Le autorità hanno già identificato e denunciato tre giovani, noti alle forze dell’ordine, responsabili di questo gesto brutale. La scena, ripresa in pieno centro, ha acceso i riflettori sulla crescente tensione tra i giovani crotonesi, alimentando un dibattito necessario sulla sicurezza urbana.

Il personale dell’Ufficio Volanti della questura di Crotone ha identificato e denunciato in stato di libertà tre giovani crotonesi di 19 anni, già noti alle forze dell’ordine per reati in materia di sostanze stupefacenti, ritenuti responsabili di una violenta aggressione ai danni di un ragazzo di anni 24. I fatti risalgono alla nottata di sabato 14 giugno, quando un giovane è stato brutalmente aggredito in pieno centro cittadino, riportando lesioni giudicate guaribili con una prognosi di 30 giorni salvo complicazioni. L’episodio è avvenuto nelle vie del centro mentre il locale era affollato da numerosi giovani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crotone, violento pestaggio di un 24enne in strada: il video diffuso dalla polizia

