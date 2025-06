Crotone Piazza Pitagora non sarà più riqualificata per chiusura accordo tra l’Eni e l’Amministrazione

La piazza più amata di Crotone, Piazza Pitagora, rimane ancora un sogno irrealizzato per i cittadini, vittima di accordi che non portano alla riqualificazione promessa. In un contesto di attese e delusioni, il cuore della città si perde tra parcheggi abusivi e promesse non mantenute. La domanda è: quanto dovremo ancora aspettare prima di vedere una vera trasformazione?

Il "sogno" tanto atteso dai cittadini di vedere Piazza Pitagora diversamente da come si presenta oggi, si è diradato all'alba di una calda estate di giugno. Piazza Pitagora continuerà ad essere simbolo del parcheggio abusivo e non una vera piazza a disposizione dei pedoni come in altre Città. "Con riferimento alla recente modifica dell'accordo tra il Comune di Crotone ed ENI, apprendiamo con stupore e una certa amarezza – annunciano i respomsabili del circolo Pd di Crotone che l'intervento di riqualificazione di Piazza Pitagora, previsto nell'ambito dell'intesa, viene dichiarato "chiuso" e l'importo ad esso destinato "azzerato", come riportato testualmente nell'allegato: "L'intervento è allo stato da ritenersi CHIUSO non essendo ad oggi stata sviluppata la relativa idea progettuale.

