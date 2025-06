Crosetto | se l’Iran avesse l’atomica la userebbe

Se l’Iran possedesse armi atomiche, le risposte geopolitiche sarebbero drastiche e imprevedibili. La corsa al nucleare di Teheran, giustificata dal suo obiettivo dichiarato di eliminare ogni presenza israeliana nella regione, rappresenta una minaccia globale. Se l’Iran avesse l’atomica, la stabilità del Medio Oriente sarebbe gravemente compromessa. Il giorno in cui l’Iran...

“La corsa dell’Iran verso l’arricchimento dell’uranio e la costruzione della bomba atomica, era ed è inaccettabile per Israele. Perché l’Iran ha ribadito, più volte, che il suo scopo è distruggere non Israele — che non chiama nemmeno Stato di Israele, ma “entità sionista” — ma ogni presenza israeliana nella regione. Il giorno in cui l’Iran. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Crosetto: “se l’Iran avesse l’atomica la userebbe”

