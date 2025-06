Crollo del solaio in una scuola di Napoli | sfiorata la tragedia

Un episodio che avrebbe potuto avere tragiche conseguenze scuote Napoli: il 16 giugno, parte del solaio di una scuola ha ceduto, sfiorando il peggio. Per fortuna, nessun alunno coinvolto, ma l’incidente riaccende con forza il dibattito sulla sicurezza nelle nostre scuole, dove le criticità di manutenzione e sicurezza rimandano a un problema più grande e urgente. È ora di agire concretamente per tutelare il futuro dei nostri studenti.

Il 16 giugno è crollato parte del solaio in un’aula di un istituto comprensivo a Napoli. Al momento dell’incidente non erano presenti alunni, ma solo personale amministrativo. Avviate le verifiche strutturali. Il caso di questo crollo riaccende l’allarme sulla sicurezza scolastica, con dati nazionali che evidenziano gravi carenze in manutenzione e agibilità Crollo a scuola . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: crollo - solaio - scuola - napoli

Tragedia sfiorata a Leporano, anziano vivo per miracolo dopo il crollo del solaio - Una tragedia sfiorata a Leporano, Taranto, dove un crollo improvviso di un solaio ha rischiato di essere fatale a un anziano di 78 anni.

Crolla solaio nella scuola Perasso, tragedia sfiorata a Barra Vai su Facebook

Crolla solaio in una scuola a Napoli, nessun ferito; Crolla solaio di una scuola a Napoli: nessun alunno all'interno dell'istituto, presenti membri del personale amministrativo; Napoli, crolla solaio nell'istituto comprensivo Perasso di Barra: nessun ferito.

Crolla solaio nella scuola Perasso, tragedia sfiorata a Barra - Crolla solaio nell'istituto compresivo Perasso d Barra, Napoli Est; al momento nella scuola, chiusa, c'era solo personale amministrativo ... Da fanpage.it

Crolla solaio in una scuola a Napoli, nessun ferito - È successo intorno alle 14 nell'istituto comprensivo Perasso in via Provinciale Botteghelle di Portici nel quartiere Barra. Si legge su tg24.sky.it