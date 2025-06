Crollo a Napoli in un’aula scolastica | sfiorata la tragedia

Un episodio che scuote Napoli e l'intera Italia: il 16 giugno, in un istituto comprensivo della città, parte del solaio cede improvvisamente, sfiorando la tragedia. Fortunatamente, al momento dell’incidente non c’erano studenti, ma solo personale amministrativo. Questo episodio riaccende l’allarme sulla sicurezza nelle scuole italiane, evidenziando le gravi carenze di manutenzione e controlli strutturali. È ora di mettere in discussione le priorità e agire decisamente.

