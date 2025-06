Crolla solaio nella scuola Perasso tragedia sfiorata a Barra

Una scena che ha fatto tremare Napoli Est: il solaio dell’istituto Perasso di Barra crolla, sfiorando una tragedia. Fortunatamente, l’edificio era vuoto di studenti e insegnanti, limitando i danni a preoccupazioni e spavento. La sicurezza delle nostre scuole resta una priorità assoluta: continua a leggere per scoprire come le autorità stanno intervenendo.

Crolla solaio nell'istituto compresivo Perasso d Barra, Napoli Est; al momento nella scuola, chiusa, c'era solo personale amministrativo. Nessun ferito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

