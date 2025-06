Crolla solaio in una scuola a Napoli nessun ferito

Un crollo inatteso scuote una scuola di Napoli: il solaio di circa 20 metri quadrati dell'istituto Perasso, in via Provinciale Botteghelle, è improvvisamente crollato. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, poiché al momento nessun alunno era presente, solo personale amministrativo. Intervenuti tempestivamente, i Carabinieri stanno valutando la situazione e le cause dell'incidente, mentre studenti e insegnanti attendono aggiornamenti sulla sicurezza e le future verifiche strutturali.

È crollato il solaio di una scuola a Napoli. Circa 20 metri quadrati della struttura di un'aula didattica sono caduti nell'istituto comprensivo Perasso in via Provinciale Botteghelle di Portici, nel quartiere Barra a Napoli. Al momento della caduta di calcinacci e pietrisco non vi erano alunni all'interno della scuola ma solo personale amministrativo. Nessun ferito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, chiamati intorno alle 14. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Crolla solaio in una scuola a Napoli, nessun ferito

