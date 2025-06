Crolla la Rete Vodafone | blackout nazionale e Italia scopre la sua fragilità

Un blackout nazionale Vodafone ha messo in evidenza le fragilità della nostra infrastruttura digitale, creando disagi che vanno ben oltre il semplice inconveniente. Sanità, comunicazioni e servizi bancari sono rimasti paralizzati, svelando vulnerabilità sistemiche preoccupanti. Questo episodio ci ricorda l'importanza di investire in reti più resilienti e sicure, affinché l’Italia possa affrontare con maggiore solidità le sfide del futuro digitale. La domanda ora è: come potremo rafforzare il nostro sistema per evitare simili crisi?

Roma - Un guasto a un’infrastruttura Vodafone blocca servizi digitali in tutta Italia: sanità, comunicazioni e app bancarie in tilt, rivelando vulnerabilità sistemiche preoccupanti. Lunedì 16 giugno 2025 si è verificato uno dei peggiori blackout digitali dell’anno: un guasto alla rete Vodafone ha causato una paralisi delle comunicazioni a livello nazionale. Il disservizio ha coinvolto milioni di utenti su tutto il territorio italiano, bloccando connessioni mobili e fisse, servizi sanitari, operazioni bancarie, accessi a piattaforme pubbliche e molto altro. Il malfunzionamento, causato da un’interruzione sulla rete Fibercop — società del gruppo TIM che gestisce le infrastrutture in fibra ottica — ha mandato in tilt linee Vodafone, ma anche operatori virtuali come Ho Mobile e PosteMobile, che si appoggiano alla stessa rete. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Crolla la Rete Vodafone: blackout nazionale e Italia scopre la sua fragilità

In questa notizia si parla di: vodafone - rete - blackout - italia

Vodafone down oggi, problemi con internet e rete telefonica: cosa sta succedendo - Oggi molti utenti Vodafone stanno vivendo momenti di frustrazione a causa di problemi con internet e rete telefonica.

Vodafone Down, problemi a internet e rete telefonica: cosa sta succedendo; Prosperococco: “Il blackout Vodafone di oggi è vero campanello d’allarme”; Vodafone down, segnalazioni anche all’Aquila.

Rete Vodafone down in tutta Italia, problemi anche per gli utenti di Ho Mobile e Poste Mobile - Problemi in tutta Italia per un down alla Rete Vodafone che ha coinvolto anche gli utenti Ho Mobile e Poste Mobile ... Secondo virgilio.it

Vodafone Down, problemi a internet e rete telefonica: cosa sta succedendo - Le segnalazioni stanno arrivando da tutta Italia in particolare dalle principali città. Segnala tg24.sky.it