Crolla il tetto di un edificio storico in piazza del Gesù | FOTO e VIDEO

Un'inaspettata tragedia scuote il cuore di Viterbo: questa mattina, il tetto di un edificio storico in piazza del Gesù è crollato, provocando un fragoroso boato e grande preoccupazione tra residenti e passanti. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta, ma l’evento evidenzia la fragilità del patrimonio culturale cittadino. La città si mobilita per capire le cause e affrontare il futuro con rinnovata attenzione alla conservazione del suo patrimonio.

Crollo nel cuore del centro storico di Viterbo. Il tetto di un edificio storico situato in piazza del Gesù è improvvisamente venuto giù questa mattina, lunedì 16 giugno, provocando un boato che ha allarmato chi era in zona. È successo poco prima delle 8,30. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Crolla il tetto di un edificio storico in piazza del Gesù | FOTO e VIDEO

