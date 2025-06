Crociere in aumento e nuovi voli | Salerno punta in alto e diventa meta top per il turismo internazionale

Salerno si prepara a conquistare il cuore del turismo internazionale, grazie a crociere in forte crescita e nuovi voli che ampliano la sua accessibilità. La città punta in alto, affermandosi come meta top del Sud Italia, con il Terminal Zaha Hadid che sigla un importante accordo con Norwegian Cruise Line. Questa alleanza promette di portare oltre 300.000 crocieristi nel 2026, trasformando Salerno in una destinazione sempre più irresistibile.

Salerno si conferma tra le destinazioni più attrattive del Sud Italia, con una crescita significativa nel settore turistico, sia via mare che via aerea. Il Terminal crociere Zaha Hadid ha ufficializzato un accordo pluriennale con Norwegian Cruise Line Holdings, tra i leader globali del settore. Un’intesa che, secondo le stime, porterà oltre 300.000 crocieristi a Salerno nel 2026, più del doppio rispetto al 2025. L’assessore comunale al Turismo, Alessandro Ferrara, parla di “ una stagione straordinaria per il turismo salernitano ”, grazie all’espansione delle infrastrutture portuali e aeroportuali: “Il porto e l’aeroporto stanno vivendo una crescita senza precedenti. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Crociere in aumento e nuovi voli: Salerno punta in alto e diventa meta top per il turismo internazionale

In questa notizia si parla di: salerno - turismo - crociere - aumento

Salerno guarda agli Emirati: accordi con Dubai e Abu Dhabi per rilanciare il turismo - Salerno si apre a nuovi scenari internazionali, puntando sugli Emirati per rilanciare il turismo e lo sviluppo economico.

Crociere raddoppiate e nuovi voli: Salerno sempre più meta privilegiata per il turismo - Salernonotizie.it; Salerno, il molo più lungo per i giganti delle crociere; Presenze sui traghetti, è record verso le località della Divina: i dati.

Crociere in aumento e nuovi voli: Salerno punta in alto e diventa meta top per il turismo internazionale - Salerno si conferma tra le destinazioni più attrattive del Sud Italia, con una crescita significativa nel settore turistico, sia via mare che via aerea. Si legge su zon.it