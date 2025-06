Cristina Quaranta la stoccata in diretta a La Volta Buona | Alessia Merz mi ha penalizzata

Amiche di lunga data, Cristina Quaranta e Alessia Merz dimostrano che il vero valore dell'amicizia resiste al tempo e alle sfide della vita. In un mix di nostalgia e sincerità , rivivono momenti passati, tra battute e qualche stoccata, regalando agli spettatori un momento autentico di emozioni genuine. La loro storia ci ricorda che, anche dopo trent’anni, le vere amiche sono quelle che sanno riconoscersi e sorridere insieme, sempre.

C’è chi in trent’anni cambia cittĂ , lavoro e amici. E poi ci sono Cristina Quaranta e Alessia Merz che, dopo una vita, si ritrovano nello stesso studio televisivo, a La Volta Buona di Caterina Balivo, e regalano al pubblico un amarcord a metĂ tra l’amarognolo e il tenero. “Sono trent’anni che non ci vedevamo”, dice Cristina. Ma il ghiaccio si scioglie subito: battute, risate, qualche frecciatina e un caffè condiviso come ai vecchi tempi. Amiche o rivali? Dipende da chi lo racconta. Non è la Rai ha fatto da cornice al loro primo incontro: Alessia Merz arrivava “dalle montagne”, “una piccola Heidi”, come la definisce Cristina Quaranta, mentre lei era giĂ una “romana ruspante”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Cristina Quaranta, la stoccata in diretta a La Volta Buona: “Alessia Merz mi ha penalizzata”

