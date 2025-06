Cristiano Malgioglio e Cristina D’Avena al Pride Village di Padova | comicità show e icone pop

Il Pride Village di Padova si conferma come il cuore pulsante dell’inclusione e della celebrazione LGBTQ+ in Italia. Dalle star della comicità come Cristiano Malgioglio alle icone pop di Cristina D’Avena, l’evento promette quattro giorni di spettacoli emozionanti, musica coinvolgente e momenti di pura condivisione. Un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza unica all’insegna della libertà e dell’orgoglio, continuando a scrivere insieme pagine di storia e inclusione.

Proseguono le settimane ricche di eventi del Pride Village, la più grande manifestazione inclusiva d’Italia, che da mercoledì 18 a sabato 21 giugno animerà la Fiera di Padova con un programma ricco di spettacoli, musica, comicità e momenti di condivisione. Il calendario propone il secondo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Cristiano Malgioglio e Cristina D’Avena al Pride Village di Padova: comicità, show e icone pop

