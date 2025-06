Criscitiello stronca la Juve | Prendere gli stranieri i geni dell’algoritmo e tenere Tudor può essere l’ennesimo anno bluff Poche idee e anche confuse

Michele Criscitiello non ha peli sulla lingua nel criticare la Juventus, definendo la rivoluzione di quest’anno “puzzolente” e avvertendo che potrebbe essere solo un altro anno di false promesse. Tra scetticismo sulle strategie di mercato e dubbi sulla direzione tecnica, il direttore di Sportitalia invita i tifosi a guardare con attenzione alle scelte dei bianconeri. La domanda resta: questa volta la Juventus riuscirà a sorprendere o si rivelerà un altro bluff?

Criscitiello sulla Juve: «Può essere l’ennesimo anno bluff». Ecco il commento del direttore di Sportitalia. Su Sportitalia.com, il direttore Michele Criscitiello ha detto la sua anche sulla nuova Juventus. Le dichiarazioni sui bianconeri e la rivoluzione dirigenziale, con l’arrivo di Comolli in attesa del nuovo ds. CRISCITIELLO – «Questa rivoluzione puzza molto di bruciato. Ok vuoi segare Giuntoli ma prendere gli stranieri, i geni dell’algoritmo e tenere Tudor può essere l’ennesimo anno bluff della Vecchia Signora. Poche idee e anche confuse». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com