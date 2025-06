Criscitiello duro | Chivu? Inter impreparata fa triplo salto morale

Michele Criscitiello non le manda a dire sulla scelta dell’Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu. Con fermezza e senza mezzi termini, il noto esperto evidenzia come questa decisione possa rappresentare un salto nel vuoto per la squadra nerazzurra, considerando l’impreparazione del tecnico e i rischi morali che ne derivano. La questione si fa calda: quanto potrà davvero contare questa mossa sulla stagione dell’Inter?

Michele Criscitiello si è pronunciato in maniera molto netta sulla decisione nerazzurra di puntare su Cristian Chivu: dirigenti dell'Inter nel mirino. IL RAGIONAMENTO – Michele Criscitiello ha parlato dell'approdo di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter nel suo editoriale pubblicato dalle colonne di Sportitalia.it. Il direttore della rete ha posto l'accento sulla mancata esperienza del tecnico rumeno, al momento del suo approdo in nerazzurro, rimarcando come la scelta della dirigenza nerazzurra sia dal suo punto di vista altamente discutibile: «Chivu non lo giudichiamo perché è nuovo del mestiere.

