Crescita Pil 2025 | Confcommercio prevede aumento dello 0,8% annuo

La ripresa economica in Italia si rafforza, secondo le previsioni di Confcommercio, che indica un aumento dello 0,8% del PIL nel 2025. Con aprile e maggio positivi e una media del secondo trimestre in crescita, il nostro Paese si avvicina a un futuro di stabilità e progresso. Se questi trend si consolidano, si aprono prospettive ottimali per il rilancio di imprese e famiglie. La strada verso la crescita continua, senza particolari ostacoli.

A maggio e giugno il Pil crescerebbe su base congiunturale dello 0,1%, valori che porterebbero, nel mese in corso, la variazione su base annua allo 0,8%. Lo stima Confcommercio. Nella media del secondo trimestre la nostra stima è di una crescita dello 0,4% congiunturale, andamento su cui hanno inciso i buoni risultati di aprile, e dello 0,9% tendenziale. Queste stime sono coerenti con la possibilità di realizzare, in assenza di particolari shock, una crescita nell'intero 2025 prossima allo 0,8%. In questo contesto l'anello debole della catena continua ad essere rappresentato dalle difficoltà dei consumi di instradarsi su un sentiero di crescita consolidato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crescita Pil 2025: Confcommercio prevede aumento dello 0,8% annuo

