Cresce la povertà in Italia L' identikit di chi chiede aiuto | 47enni e anziani over 65

La povertà in Italia cresce e colpisce sempre più famiglie, con un aumento del 3% nel 2024 rispetto all'anno precedente. Sono soprattutto i 47enni e gli over 65 a chiedere aiuto, segnando un incremento sorprendente rispetto a dieci anni fa. I Centri di Ascolto e i servizi Caritas si confrontano quotidianamente con questa emergenza sociale, testimoniando la necessità di interventi concreti e di una riflessione profonda sulla nostra società.

AGI - Nel 2024, i Centri di Ascolto e servizi Caritas hanno accolto 277.775 persone, corrispondenti ad altrettanti nuclei familiari. Un numero in crescita del 3% rispetto al 2023 e del 62,6% rispetto a dieci anni fa (2014). Lo evidenzia il Report statistico nazionale 2025 sulla povertà in Italia, i cui dati sono stati presentati oggi nella sede di via Aurelia a Roma, insieme al Bilancio sociale 2024. L'età media delle persone accolte e sostenute, è oggi di 47,8 anni. Cresce la presenza degli anziani: se nel 2015 gli over 65 erano solo il 7,7%, oggi rappresentano il 14,3% (il 24,3% tra gli italiani). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Cresce la povertà in Italia. L'identikit di chi chiede aiuto: 47enni e anziani over 65

