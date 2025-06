Cresce il costo della vita una famiglia ravennate spende in media 358 euro in più all' anno

Il costo della vita a Ravenna si fa sempre più gravoso, con un incremento di 358 euro all'anno per famiglia. La città si piazza al 45° posto tra le più costose d’Italia, condividendo il podio con Reggio Emilia. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, questa tendenza evidenzia come affrontare le sfide economiche quotidiane diventi sempre più difficile per i residenti ravennati. Scopriamo insieme cosa comporta questa realtà e come può influire sulla vita di tutti i giorni.

Con un aumento del costo della vita dell'1,3%, Ravenna è il 45esimo comune più caro l'Italia, a pari merito con Reggio Emilia. Il rincaro annuo per una famiglia media ravennate è quindi di 358 euro. A dirlo è l'Unione Nazionale Consumatori, che ha stilato la classifica delle città più 'care'.

