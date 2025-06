Cremonini | Tour durerà due anni Nella dieta niente alcol zuccheri e social

Cesare Cremonini si prepara a un tour straordinario della durata di due anni, affrontando la sfida con determinazione e disciplina. Dalla preparazione sulle Dolomiti alle scelte di una dieta purificante senza alcol, zuccheri e social, il cantante si mostra pronto a regalare spettacoli energici e autentici. La sua dedizione e il focus sulla salute sono la chiave per un'esperienza coinvolgente e indimenticabile per i suoi fan.

(Adnkronos) – "Mi sono preparato al meglio per il tour, l'energia dei biglietti venduti mi ha responsabilizzato. Mi sono preparato sulle Dolomiti, la mia dieta è stata no sugar, no social e no alcol. Sono i veleni da togliere e sto arrivando bene" sul palco. A dirlo è Cesare Cremonini, incontrando la stampa, prima del .