Cremonini in concerto a San Siro | Mi siete mancati

L’emozione è nell’aria: Cesare Cremonini conquista San Siro in un concerto indimenticabile, tra fuochi d’artificio e note coinvolgenti. Con il suo stile unico, ha saputo riaccendere i cuori dei fan, dimostrando ancora una volta perché è uno dei protagonisti della scena musicale italiana. La serata, iniziata con 'Cercando Camilla', si è trasformata in un vero e proprio spettacolo di musica e passione, lasciando tutti con il desiderio di non finire mai questa magica notte.

(Adnkronos) – Chiodo di pelle nero, occhiali da sole e chitarra in mano. Non sono ancora passate le 21 quando Cesare Cremonini entra in scena allo stadio di San Siro dopo le note di 'Cercando Camilla', i fuochi d'artificio e intona subito 'Alaska baby', title track dell'album di inediti, uscito il 28 novembre scorso. Inizia .

