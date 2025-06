Crash Team Racing | Nitro-Fueled supera i 10 milioni di copie vendute ed i fan sognano i 60 FPS ed il port PC

Crash Team Racing: Nitro-Fueled conquista il cuore dei giocatori di tutto il mondo, superando i 10 milioni di copie vendute e alimentando sogni di 60 fps e portabilità su PC. Un successo che conferma la sua posizione come uno dei giochi più amati dell’universo Crash, pronto a stupire ancora con aggiornamenti e innovazioni. La passione dei fan non si ferma qui: il meglio deve ancora arrivare!

Crash Team Racing: Nitro-Fueled continua a tagliare nuovi traguardi: Activision e Beenox hanno annunciato che il gioco ha superato i 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo, un risultato straordinario per un titolo pubblicato nel 2019. Questo remake moderno del leggendario CTR per PlayStation ha saputo riconquistare vecchi e nuovi fan grazie a una formula collaudata e a contenuti ampliati che includono elementi da Crash Nitro Kart e Crash Tag Team Racing. Il gameplay, fedele alla tradizione, punta tutto su derapate, turbo e tecnica, mantenendo intatta la sfida che ha reso l'originale tanto amato.