Countrycore e cottagecore | lo stile bucolico che piace ai social per un’estate all’insegna della vita lenta

L’estate è arrivata e con essa il fascino del countrycore e cottagecore, due stili bucolici che conquistano i social con immagini di prati fioriti, ceste di frutta e ragazze con fiocchi nei capelli immerse nella natura. Questi trend celebrano la vita lenta e romantica della campagna, dimenticando gli aspetti più faticosi. Quest’estate, lasciatevi trasportare da un’atmosfera autentica: picnic, tavolate tra amici e momenti di pura serenità all’aperto.

Prati fioriti, ceste di frutta, ragazze con fiocchi nei capelli sdraiate a leggere tra l’erba alta. Se c’è una cosa che abbiamo capito stando sui social, è che la campagna sta avendo un momento di gloria, spinta dai trend del cottagecore e del countrycore, estetiche che romanticizzano la vita campestre dimenticandone accuratamente gli aspetti più faticosi. Quest’estate dimenticatevi palme, drink a bordo piscina e discoteche: pic-nic, tavolate all’aperto e passeggiate nel bosco sono la nuova frontiera del relax. Nel segno dell’evasione e del mito della “vita lenta”. Com’è nata l’estetica cottagecore- Il fenomeno non è nuovo: sono ormai anni che si parla di cottagecore, cioè dell’ idealizzazione estetica della vita di un cottage inglese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Countrycore e cottagecore: lo stile bucolico che piace ai social, per un’estate all’insegna della “vita lenta”

