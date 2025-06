Cotabo e bTaxi sostengono il fondo Dopo

Cotabo e bTaxi uniscono le forze per sostenere il Fondo Do.P.O., una iniziativa nata dalla Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli per garantire a tutti i pazienti di amputazioni l’accesso a protesi ortopediche all’avanguardia. Un gesto di solidarietà che fa la differenza, aprendo nuove opportunità di riabilitazione e qualità di vita. Scopri come anche tu puoi contribuire a cambiare vite e costruire un futuro più inclusivo.

