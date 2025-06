Costumi da bagno inversione di tendenza in arrivo? In spiaggia mostrate più centimetri di pelle possibili adesso perché questa potrebbe essere l' ultima estate per farlo lo dice la moda

Preparatevi a un vero cambio di rotta nelle tendenze beachwear: l'estate 2024 potrebbe segnare la fine delle scelte audaci e scoperte in spiaggia. Secondo le anticipazioni della Miami Swim Week, i costumi da bagno si trasformeranno in veri e propri capi di copertura, con maniche lunghe, collo alto e tessuti più schermanti. È il momento di decidere: questa sarà l'ultima estate in cui sfoggiare la pelle al sole?

