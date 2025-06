Costa Jels, lo spumante affinato nella miniera di Gorno tra sostenibilità e innovazione, rappresenta un connubio straordinario tra tradizione e modernità. Un metodo classico biologico che, grazie alle sue lunghe 60 mesi di affinamento nelle gallerie sotterranee, promette bollicine di qualità superiore e longevità unica. Scopri come questa creazione esclusiva incarna il futuro dell’enologia sostenibile, unendo rispetto per l’ambiente e eccellenza artigianale.

Gorno. Un vino affinato in miniera per 60 mesi, in un processo che coniuga tradizione e innovazione. Si è svolta giovedì 12 giugno l’inaugurazione di Costa Jels, il metodo classico biologico di Nove Lune, uno spumante biologico affinato all’interno dell’omonima miniera a Gorno in Val del Riso. Per garantire longevità al bollicine, il prodotto viene invecchiato all’interno delle gallerie, ambiente ideale per la sosta sui lieviti con la sua temperatura sempre costante di 10 gradi, buio e assenza di vibrazioni. Un controllo delle bottiglie conservate nella miniera Costa Jels di Gorno La produzione è realizzata esclusivamente con varietà di vigneti resistenti – Bronner, Johanniter e Souvignier Gris – che permettono di ridurre quasi a zero l’uso di trattamenti anticrittogamici, il modo più sostenibile per fare vino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it