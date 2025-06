Così va in frantumi l’ordine nucleare

Così va in frantumi l’ordine nucleare; Netanyahu vuole uccidere Khamenei, bombe sulla Tv iraniana. L’Ayatollah nel bunker; G7, gli Usa frenano sul documento congiunto per la tregua in Iran: “Israele deve difendersi”.