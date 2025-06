Così si trasformano le esigenze dei turisti.

Da queste domande nasce la necessità di ripensare l'offerta turistica, adattandola alle nuove esigenze e aspettative dei viaggiatori del futuro. Le risposte si trovano nelle trasformazioni in atto, che richiedono innovazione, sostenibilità e un'attenzione sempre più mirata alle peculiarità dei clienti. Solo così il settore potrà continuare a prosperare e a offrire esperienze autentiche e memorabili, alimentando un ciclo virtuoso di crescita e fidelizzazione.

"IL SETTORE TURISTICO si trova di fronte a sfide complesse e in continua evoluzione, riflesso delle profonde trasformazioni in atto", dice Katia Cazzaniga, Senior Director Corporate Reputation Ipsos. Come cambiano i comportamenti dei consumatori? Quale percezione hanno su alcuni temi fondamentali, anche e soprattutto per il turismo, come sostenibilità e servizi? Come sono evoluti i prodotti e le località? Ma, e soprattutto, come evolveranno? "Da un lato, emerge una crescente attenzione all'individualità, con i viaggiatori alla ricerca di esperienze sempre più personalizzate che rispecchino i propri valori e aspirazioni – spiega Katia Cazzaniga, di Ipsos –.