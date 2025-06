Così si mantengono i sentieri tracciati | una giornata coi volontari del Cai

Nel cuore delle montagne italiane, il progetto COS236 si fa strada mantenendo i sentieri tracciati, grazie alla passione e all’impegno dei volontari del CAI. La giornata dedicata a questa attività è un’occasione speciale per preservare e valorizzare il Sentiero Italia, un’avventura lunga ottomila chilometri che unisce natura, cultura e tradizione. Scopri come ogni passo contribuisce a custodire il patrimonio escursionistico del nostro paese, rendendo l’Italia sempre più accessibile e affascinante per tutti.

Il Sentiero Italia è uno dei progetti più ambiziosi e affascinanti nel panorama dell'escursionismo italiano. Un percorso che attraversa l'intera Penisola, ottomila chilometri dalla Sicilia alle Alpi, nato grazie al supporto delle numerose sezioni del Club Alpino Italiano, istituzione storica che.

