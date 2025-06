Così la tecnologia diventa protagonista nelle sfide ’Esg’

Nel panorama globale delle sfide ESG, la tecnologia si conferma protagonista indiscussa dell’innovazione sostenibile. In Italia, alcuni esempi virtuosi dimostrano come l’intelligenza artificiale possa fare la differenza concreta nelle pratiche aziendali. ABS condivide l’esperienza di una multinazionale del settore energetico, composta da 13 aziende e filiali internazionali, che ha rivoluzionato le proprie operazioni riducendo drasticamente i tempi di...

L’INNOVAZIONE DIGITALE e tecnologica guidano, ovunque nel mondo, anche in Italia, la sfida ESG. In Italia ci sono alcuni casi virtuosi che raccontano già di come l’introduzione dell’intelligenza artificiale possa fare la differenza. ABS racconta l’esperienza diretta di una società del settore energetico composta da 13 company con filiali internazionali, la quale è stata in grado, in termini operativi, di ridurre drasticamente i tempi di pianificazione: la produzione del piano quadriennale grazie a Oracle Cloud EPM ora richiede solo 2-3 giorni di lavoro, mentre la pianificazione annuale a lungo termine è stata ridotta a soli 8 giorni, con un significativo miglioramento nella trasparenza ed efficienza del processo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net