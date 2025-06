Cosenza Tir cade dal viadotto | 2 feriti gravi – Video

Un drammatico incidente scuote Cosenza: un tir si schianta dal viadotto Salso sulla A2, causando due feriti gravi. La scena, ripresa da video shock, mette in luce il pericolo delle strade italiane e l'importanza della sicurezza. Le cause sono ancora al vaglio, ma l'evento ricorda quanto sia cruciale la prudenza alla guida. Un episodio che non lascia indifferenti e invita a riflettere sulla sicurezza stradale.

(Adnkronos) – Un tir è precipitato dal viadotto 'Salso', lungo la A2 del Mediterraneo all'altezza di Castrovillari, in provincia di Cosenza, e due persone sono rimaste ferite. È accaduto nel primo pomeriggio. Per cause in corso di accertamento, il conducente del mezzo pesante ha perso il controllo, impattando contro le barriere laterali e precipitando dal . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: cosenza - viadotto - cade - feriti

Tir precipita dal viadotto, due feriti gravi - Video; Belgio, attacco con coltello su un bus ad Anversa: 1 morto e 2 feriti; Tragico incidente a Tortorici: mezzo della Forestale vola giù da un viadotto, un operaio morto e due f.

Cosenza, Tir cade dal viadotto: 2 feriti gravi - Video - Un tir è precipitato dal viadotto 'Salso', lungo la A2 del Mediterraneo all'altezza di Castrovillari, in provincia di Cosenza, e due persone sono rimaste ferite. Da msn.com

A2: pauroso incidente a Castrovillari. Autoarticolato precipita da un viadotto per 30 metri, due feriti gravi - Un mezzo pesante, che procedeva in direzione nord, dopo aver impattato le barriere è uscito fuori strada precipitando dal viadotto 'Salso' ... Scrive quicosenza.it