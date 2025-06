Cos'è la turbina RAT attivata prima dello schianto dell'aereo in India | la spiegazione del pilota

Nel tragico incidente avvenuto in India, il 787-8 Dreamliner di Air India ha attivato la turbina RAT prima dello schianto contro un dormitorio studentesco. Ma cosa è esattamente questa turbina di emergenza e quale ruolo potrebbe aver avuto nell'incidente? Un esperto svela come questo dispositivo possa offrire indizi fondamentali sulle cause, aiutandoci a comprendere meglio una tragedia che ha spezzato tante vite. Continua a leggere.

Prima di schiantarsi contro un dormitorio per studenti, sul 787-8 Dreamliner di Air India si è attivata la turbina RAT. Cos'è questo dispositivo di emergenza e perché secondo un esperto può spiegare le cause dell'incidente, nel quale hanno perso la vita circa 300 persone.

Ventotto secondi è il tempo trascorso tra il momento in cui il Boeing 787 di Air India si stacca dalla pista dell'aeroporto di Ahmedabad e l'impatto tra gli edifici, un chilometro e mezzo più avanti. È su questi secondi che si concentrano gli investigatori indiani

