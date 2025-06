Cos’è la sindrome dell’ovaio policistico di Benedetta Pilato sintomi e come incide sulle prestazioni sportive

Scopri come la sindrome dell’ovaio policistico, un disturbo ormonale spesso sottovalutato, può influenzare le prestazioni sportive. Benedetta Pilato, campionessa e atleta, condivide la sua esperienza personale, illustrando sfide e strategie per gestire questa condizione. Un racconto che ispira e informa, dimostrando che con il giusto supporto è possibile superare gli ostacoli e raggiungere i propri obiettivi sportivi. Continua a leggere per saperne di più.

La sindrome dell’ovaio policistico è un disturbo ormonale che colpisce le ovaie e causa diversi sintomi, come ciclo irregolare o assente, acne, aumento di peso e disturbi metabolici. Benedetta Pilato ha raccontato di conviverci, spiegando come la condizione incida su energia, allenamenti e rendimento in gara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

