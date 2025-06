Cos’è la leucemia mieloide di cui soffre Achille Polonara | sintomi e come si cura

La leucemia mieloide, diagnosticata all’atleta Achille Polonara, rappresenta una sfida importante nel campo delle malattie ematologiche. Questa forma di tumore del sangue può manifestarsi in due varianti: acuta e cronica, ciascuna con sintomi e trattamenti specifici. Conoscere i segnali d’allarme e le opzioni terapeutiche è fondamentale per affrontare questa diagnosi. Scopriamo insieme come riconoscere e combattere questa patologia complessa ma curabile con le giuste cure.

La leucemia mieloide, che è stata diagnostica al cestista della Virtus Bologna Achille Polonara, è una forma di leucemia che colpisce le cellule mieloidi. Ma come tutte le leucemie, ovvero i tumori che del sangue, esistono due forme possibili che si manifestano con sintomi e un ritmo di crescita diversi: la leucemia mieloide acuta e cronica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

