Cos' è Barak Magen il nuovo scudo anti-missile di Israele

Il 232 Barak Magen, il rivoluzionario sistema di difesa antimissile israeliano, ha dimostrato il suo valore durante l'ultima escalation militare, intercettando con successo otto droni iraniani diretti verso Israele. Questa avanzata tecnologia rappresenta un baluardo fondamentale per la sicurezza dello Stato e si conferma come una delle difese più efficaci contro le minacce moderne. Un vero e proprio scudo che rafforza la posizione strategica del paese in un contesto di crescente tensione regionale.

Il nuovo scudo missilistico navale è entrato in azione durante l'escalation militare iniziata il 13 giugno, intercettando otto velivoli senza pilota iraniani diretti verso territori israeliani. 🔗 Leggi su Wired.it

