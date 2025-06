Cosa succede a Leclerc e Hamilton esasperati dalla crisi di una Ferrari sull'orlo dall'implosione

Nel cuore della crisi Ferrari in Canada, Hamilton e Leclerc sono apparsi esasperati, segnando un weekend difficile per la scuderia. La tensione tra i piloti e le difficoltĂ tecniche evidenziano un momento di grande incertezza, mentre il team sembra intrappolato in un limbo da cui fatica a uscire. Quale sarĂ la svolta in questa stagione travagliata? Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi e le prospettive future.

La Ferrari in Canada ha vissuto un altro weekend difficilissimo. I due piloti, Hamilton e Leclerc, non hanno fatto nulla, dopo il Gp, per nascondere le difficoltĂ della scuderia, che sembra in un limbo dal quale non riesce a uscire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Hamilton frustrato dalla Ferrari dopo il GP Canada, lo sfogo in TV: Ci sono cose che vorrei dire ma non posso; Com'è andata finora la stagione della Ferrari; GP Canada: capolavoro Russell su Verstappen, Antonelli a podio! Norris tampona Piastri, Leclerc 5°, Hamilton 6°.

