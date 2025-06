Cosa sta succedendo qui Guerra il dramma della famiglia italiana bloccata in Israele

In un istante, una visita di famiglia si trasforma in un incubo: Giannalberto De Filippis e i suoi figli sono bloccati nel caos di Israele, rifugiati in una safe room mentre il conflitto infuria intorno a loro. La guerra sconvolge vite e famiglie italiane all’estero, trasformando momenti di normalità in lotte per la sopravvivenza. Ecco cosa sta succedendo in questa drammatica realtà , dove l’incertezza e il coraggio si incontrano.

“Siamo in una safe room, è appena suonata la sirena”. È un messaggio breve, ma carico di tensione, quello che Giannalberto De Filippis invia su WhatsApp a una giornalista del Resto del Carlino. Si trova nascosto in un rifugio antiaereo a Nahariya, nel nord di Israele, insieme ai suoi due figli adolescenti, Liam e Luna. Quella che doveva essere una semplice visita di famiglia si è trasformata in un’esperienza drammatica. Partiti da Bologna il 30 maggio per partecipare al matrimonio di una cugina, Giannalberto e i figli ora si trovano nel mezzo del conflitto armato. “Mia moglie era in Germania per lavoro e avrebbe dovuto raggiungerci – racconta – ma dopo l’attacco all’Iran e le risposte militari, lo spazio aereo è stato chiuso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

