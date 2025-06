Cosa sono i certificates proposti dalle banche e convengono davvero ai risparmiatori?

Mercoledì 18 giugno è l'occasione perfetta per scoprire se i certificates proposti dalle banche sono davvero convenienti per i risparmiatori. Questi strumenti finanziari innovativi, legati a attività sottostanti come azioni, indici e materie prime, rappresentano un’alternativa interessante alle tradizionali azioni e obbligazioni. Ma quanto convengono davvero? Scopriamolo insieme, analizzando rischi, vantaggi e opportunità di questo mondo in continua evoluzione.

I certificati o certificates sono titoli di debito con una componente di derivati. Emessi dalle banche, hanno un valore collegato alle attività finanziarie sottosostanti. Che possono essere azioni, indici azionari, tassi di interesse, valute e materie prime. Per i risparmiatori sono una novità rispetto ad azioni e obbligazioni. Possono essere più o meno rischiosi, più o meno complessi. Banche e reti li spingono molto. Mercoledì 18 giugno è previsto il webinar “I certificati convengono ai risparmiatori?” organizzato dal professor Beppe Scienza dell’Università di Torino. L’iscrizione è libera a questo indirizzo. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: sono - certificates - banche - risparmiatori

«I certificati convengono ai risparmiatori?» webinar del Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino mercoledì 18 giugno 2025 ore 18:30-20:00. Per iscriversi: https://ilrisparmiotradito.it/evento/18-giugno-2025/tw… Più o meno complicati, non sono di re Vai su X

Cosa sono i certificates proposti dalle banche e convengono davvero ai risparmiatori?; In Italia si è accesa la miccia dei cripto-subprime. E può essere molto pericolosa. Per tutti; Certificates, Come Funzionano? Guida ai Certificati per Investire: Conviene Davvero?.

Complessi e relativamente rischiosi. Cosa sono i certificates, nuova passione degli investimenti italiani - obbligazioni delle banche, hanno anche una componente un po' più strutturata. Da huffingtonpost.it