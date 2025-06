Cosa indossare con le alte temperature soprattutto se non si amano gli shorts? Ecco 5 modelli di pantaloni lunghi estivi

Se il caldo estivo ti fa storcere il naso davanti agli shorts, niente paura: ci sono tante alternative eleganti e fresche da indossare. Per chi preferisce i pantaloni lunghi, ecco cinque modelli trendy che uniscono stile e comfort, perfetti per affrontare le alte temperature senza rinunciare alla raffinatezza. Scopri come valorizzare il tuo look estivo con queste proposte versatili e di tendenza, ideali anche per le occasioni più formali o informali.

P er chi non ama gli shorts, i pantaloni lunghi estivi di tendenza abbondano. E la buona notizia è che offrono una fresca alternativa ai corrispettivi corti. Ecco cinque modelli must-have da indossare anche alle alte temperature. Sartoriali in cotone blu navy Per i corridoi aziendali gli shorts restano una scelta rischiosa: meglio sostituirli con un paio di versatili pants in cotone dal taglio sartoriale. Leggi anche › Un’estate a gambe. coperte. 5 pantaloni di tendenza ora, lunghi e freschissimi In lino bianco Un modello tornato di tendenza nelle ultime estati, sia nella versione più casual con coulisse che in quella più ricercata che mima i pantaloni ampi da completo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Cosa indossare con le alte temperature, soprattutto se non si amano gli shorts? Ecco 5 modelli di pantaloni lunghi estivi

In questa notizia si parla di: shorts - indossare - alte - temperature

Stratificare due camicie tra loro o indossare due paia di shorts uno sopra l’altro è l’idea inaspettata da sperimentare ora - L'arte di stratificare torna prepotentemente alla ribalta, trasformando il guardaroba in un laboratorio di creatività.

Pantaloni lunghi in estate: 5 modelli di tendenza; Gli shorts di tendenza da indossare tutta la primavera-estate 2025; Come indossare gli shorts leggeri quest'estate 2025 in 8 idee outfit fresche e “cocooing” (anche da sera).

Gli shorts di tendenza da indossare tutta la primavera-estate 2025 - Il tessuto candido è elevato da ricami traforati alle estremità e completato da una cintura in tessuto tono su tono con maxi fibbia. Secondo msn.com