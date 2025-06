Cosa hanno trovato nel pc di Visintin Liliana Resinovich le novità sul caso

Nel cuore del mistero che avvolge la scomparsa e il tragico ritrovamento di Liliana Resinovich a Trieste, nuove rivelazioni stanno scuotendo le certezze finora acquisite. I recenti approfondimenti sul contenuto del suo PC, analizzato dagli inquirenti, potrebbero rappresentare il punto di svolta. Tra file sconosciuti e messaggi criptici, le indagini si intensificano, lasciando aperti piĂą interrogativi che mai sulla vera natura della sua morte. Scopriamo insieme cosa potrebbero aver scoperto gli investigatori.

Nel misterioso caso di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, emergono nuovi elementi che potrebbero ridisegnare i contorni dell’intera vicenda. Fin dall’inizio, le autoritĂ hanno faticato a definire con certezza se si sia trattato di suicidio, omicidio o morte accidentale. Ma negli ultimi giorni, la trasmissione Quarto Grado ha rilanciato l’attenzione mediatica con rivelazioni che rischiano di spostare l’asse dell’inchiesta. >> “Mi chiamo.”. Mamma e figlia trovate morte, cosa aveva detto la donna alla polizia a Roma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: liliana - resinovich - caso - cosa

Liliana Resinovich, parla il tecnico Molinari: “Sulla vertebra ho detto la veritĂ , non copro nessuno” - Liliana Resinovich e il tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari si trovano al centro di una controversia.

"Lui non era solo, cosa hanno fatto dopo". Liliana Resinovich, nuova pista caldissima sull'omicidio: la notizia arrivata poco fa Vai su Facebook

Caso Resinovich, l’avvocato: ecco perché Claudio Sterpin sarà in tribunale il 23 giugno; Morte Liliana Resinovich, il fratello: «Ho sospettato di suo marito fin dai giorni in cui Lilly era ancora solo una scomparsa; Omicidio Liliana Resinovich, il marito Sebastiano SPIAVA LEI E IL SUO AMANTE Sterpin? Come faceva ad avere foto di loro insieme in un hard disk, il cui contenuto è stato svelato da Quarto Grado, che ha dato a un suo amico? Voleva cancellare delle prove.

Liliana Resinovich, nuove ombre sul caso: le foto trovate nell’hard disk di Visintin - Nuove immagini negli hard disk di Visintin potrebbero svelare dettagli sulla relazione tra Liliana Resinovich e Sterpin, aprendo nuovi scenari nel caso ancora irrisolto di Trieste. Secondo notizie.it