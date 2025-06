Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra Palio femminile sagre concerti ed incontri culturali

Sei pronto a vivere un weekend indimenticabile tra tradizione, musica e sapori autentici a Treviso e provincia? Tra il suggestivo Palio femminile, le sagre animatissime e incontri culturali stimolanti, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Non perdere l’occasione di scoprire le eccellenze locali, come la Festa d’Estate di Vascon a Carbonera e la Sagra di Cimavilla a Codognè, e lasciati coinvolgere dall’atmosfera vivace e autentica delle nostre terre.

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI - A Carbonera occhio all'immancabile Festa d'Estate di Vascon con la sua 36^ edizione. Un’opportunità per ascoltare buona musica assaggiando le tante specialità gastronomiche dello stand gastronomico e dei chioschi. - A Codognè termina la Sagra di Cimavilla. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra Palio femminile, sagre, concerti ed incontri culturali

In questa notizia si parla di: cosa - fare - treviso - provincia

Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 17 e domenica 18 maggio - Scopri cosa fare a Frosinone e provincia il weekend del 17 e 18 maggio! Un fine settimana ricco di eventi per tutti, dalle famiglie ai bambini.

LEGGI: https://primatreviso.it/tempo-libero/eventi/cosa-fare-a-treviso-e-provincia-nel-weekend-gli-eventi-di-sabato-16-e-domenica-17-novembre-2024/ Vai su Facebook

Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra Palio femminile, sagre, concerti ed incontri culturali; Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: eventi da sabato 14 a domenica 15 giugno 2025; Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra l'Adunata Alpini e i concerti di Clara e dei Pinguini Tattici Nucleari.

Weekend in Veneto, cosa fare: inizia il Carnevale, Elio celebra Jannacci, Pintus a Treviso - all’uomo più solo del mondo, dal peso delle cose al lockdown del 2020. Da corrieredelveneto.corriere.it

Festa della Repubblica, cosa fare in Veneto: 7 eventi da non perdere il 2 giugno - Mostra dei Vini di Collina a San Pietro di Feletto, Treviso Fino all'11 giugno c'è la mostra di vini di Collina a San Pietro di Feletto, in provincia di Treviso. Si legge su tg24.sky.it