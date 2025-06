Cosa fa oggi Sebastiano Rossi | Basta ho dato Adesso mi riposo Posso riposarmi a 60 anni?

A 60 anni, Sebastiano Rossi si concede il meritato riposo, abbracciando una nuova passione: la pesca e la caccia. Dopo una carriera memorabile tra i pali del Milan, tra vittorie e trionfi, ha scelto di vivere senza pressioni, riscoprendo la libertà e il piacere delle piccole cose. La sua vita, lontano dai riflettori, testimonia che il vero successo sta nel godersi ogni momento. Scopriamo insieme come trascorre le sue giornate di relax.

Sebastiano Rossi non ha problemi a dire che oggi non fa nulla, oltre a godersi la vita dopo una onorata carriera tra i pali del Milan, con cui ha vinto tutto: "Basta, ho dato. Sono un pescatore e cacciatore. Ho divorziato da mia moglie 20 anni fa, non ho figli. Non mi sono risposato". 🔗 Leggi su Fanpage.it