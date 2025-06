Cosa è successo e perché Torino è rimasta al buio | blackout per 380mila persone nel weekend

Un blackout senza precedenti ha lasciato al buio 380mila persone a Torino durante il weekend, causando disagi enormi e interruzioni inaspettate nel cuore della città. Migliaia di famiglie sono rimaste senza corrente, con linee saltate e riparazioni complesse che hanno aggravato la crisi. Per capire meglio cosa è successo, il sindaco Lorusso ha fornito una spiegazione dettagliata. Continua a leggere per scoprire come si è sviluppata questa emergenza e cosa si sta facendo per ripristinare la normalità.

Torino al buio per ore, migliaia di famiglie coinvolte e guasti a catena nel cuore del weekend, tra linee saltate e riparazioni complesse. Una crisi elettrica senza precedenti. A provare a spiegare cosa è accaduto, ci ha pensato il sindaco Lorusso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cosa - torino - buio - successo

Torino, l’ex sicuro: «Vanoli cuore Toro, per l’Europa dal club di Cairo serve una cosa» - In un'intervista esclusiva a CalcioNews24, Pietro Mariani, noto come Pedro, svela i retroscena sulla situazione del Torino e le aspirazioni per l’Europa.

Torino Football Club added a new photo. - Torino Football Club Vai su Facebook

Cosa è successo e perché Torino è rimasta al buio: blackout per 380mila persone nel weekend; Blackout a Torino: dieci ore senza corrente elettrica. Bufera su Iren (che brancola nel buio) e sul sindaco Lo Russo (che cerca l'interruttore della luce); Blackout a Torino, l’attacco di Giachino: “Lo Russo chieda scusa ai cittadini.

Cosa è successo e perché Torino è rimasta al buio: blackout per 380mila persone nel weekend - Torino al buio per ore, migliaia di famiglie coinvolte e guasti a catena nel cuore del weekend, tra linee saltate e riparazioni complesse ... Si legge su fanpage.it

Torino 10 ore senza energia elettrica. Cosa sappiamo del blackout che ha messo in ginocchio la città. E perché deve preoccupare tutti - Le accuse, i sospetti, le repliche, il caso politico e un dato che allarma: gli italiani trascorrono in media 185 minuti al buio (291 al sud e 115 al nord). Lo riporta torino.corriere.it