Cosa ci racconta la distruzione della Sedia Van Gogh di Bolla?

Capire cosa ci racconta la distruzione della sedia di Van Gogh di Bolla significa riflettere sul valore attuale dell’arte e sulla sua conservazione. In un mondo in cui l’arte sembra aver perso il suo ruolo, è fondamentale domandarsi come proteggerla per preservarne l’essenza. All’interno di Palazzo Maffei a Verona, una coppia di turisti si ferma, ignara del messaggio potente che questa scena trasmette. È qui che l’arte si rivela ancora una volta, come testimone e monito.

Che l'arte nel corso del tempo abbia perso il suo ruolo, il suo status e il suo valore agli occhi dell'uomo è evidente e non opinabile, e a mio avviso, su quello ci si può lavorare poco. Sì può, però, lavorare su come l'arte debba essere trattata e conservata, per non perdere ulteriormente la sua rilevanza. Questo diventa ancora più evidente di fronte a una coppia di turisti, all'interno di Palazzo Maffei, a Verona, che attendendo l'uscita del personale di sorveglianza, hanno pensato bene di sedersi sulla Sedia "Van Gogh", di Nicola Bolla, per scattarsi delle foto, probabilmente da postare. Sedia che, inevitabilmente, essendo fatta di Swarovski e non di marmo, si è rotta per il peso del signore, che a quel punto, ha pensato bene di scappare, assieme alla sua compagna.

