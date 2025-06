Cosa ci facevano Giulia De Lellis Cecilia Rodriguez Aurora Ramazzotti e Martina Ravotti a Tre Croci | FOTO e VIDEO

Cosa ci facevano Giulia De Lellis, Cecilia Rodriguez, Aurora Ramazzotti e Martina Ravotti a Tre Croci? La celebrità e il glamour si incontrano nella splendida cornice della Tuscia, dove Giulia De Lellis, influencer e imprenditrice di successo, ha scelto un casale storico per un evento esclusivo del suo beauty brand. Un’occasione unica di festa, stile e amicizia immersi nella natura, che ha catturato l’attenzione di tutti. Ma cosa è successo davvero in quell’atmosfera magica?

