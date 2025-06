Cortona un nuovo defibrillatore a Pietraia La donazione di Avis per la comunità locale

Un gesto di grande solidarietà e attenzione per la salute della comunità di Cortona: grazie alla generosa donazione di Avis, un nuovo defibrillatore è stato installato a Pietraia. Posizionato strategicamente all’esterno della Sala civica, sarà sempre disponibile in caso di emergenza, rafforzando il senso di sicurezza e unità tra i cittadini. Questo importante intervento testimonia come la collaborazione possa fare davvero la differenza: la sicurezza di tutti è una priorità.

Arezzo, 16 giugno 2025 – È stato collocato all’esterno della Sala civica ed è sempre accessibile in caso di necessità È stato collocato la scorsa domenica 15 giugno il nuovo defibrillatore semiautomatico a Pietraia. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il sindaco Luciano Meoni, insieme al presidente della Proloco Pietraia Gianluca Baldetti e all’Avis di Cortona con il presidente Moreno Mencacci e tutti i componenti delle associazioni e la cittadinanza. Il dispositivo è alloggiato in una teca sulla parete esterna della sala civica, nel centro del paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, un nuovo defibrillatore a Pietraia. La donazione di Avis per la comunità locale

