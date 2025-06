Corte di Cassazione | Il ritardo nella reazione della vittima non esclude la violenza sessuale

La Corte di Cassazione chiarisce che il breve tempo a disposizione della vittima per reagire non esclude la natura violenta di un atto. Un caso emblematico ha portato all’accoglimento del ricorso contro l’assoluzione di un ex sindacalista, accusato di violenza sessuale. I giudici sottolineano come anche un attimo di esitazione non possa essere interpretato come mancanza di coercizione. Questa decisione ribadisce l’importanza di tutelare pienamente le vittime, indipendentemente dai tempi di reazione.

Con questa motivazione è stato accolto il ricorso contro l’assoluzione di un ex sindacalista, giĂ imputato per violenza sessuale ai danni di una hostess. Secondo i giudici della Corte d’Appello, la donna avrebbe avuto «20-30 secondi» per reagire e che tale lasso temporale avrebbe reso «non configurabile» la violenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Corte di Cassazione: «Il ritardo nella reazione della vittima non esclude la violenza sessuale»

