Corso di Sistemi informativi aziendali Samuele porta il Parini in vetta all' Italia

Il corso di Sistemi Informativi Aziendali del Parini di Lecco, guidato da Samuele Porta, si distingue a livello nazionale grazie alle eccellenti performance dei suoi studenti. Dopo un sorprendente ambo, il traguardo si è fatto ancora più ambizioso con un terno vincente: il primo posto di Samuele Munafò, che ha portato l’istituto lecchese tra i migliori d’Italia. Un risultato che conferma la qualità e l’impegno della scuola nel formare eccellenze nel settore IT.

Gare nazionali, dopo un inaspettato ambo è arrivato un terno ancora piĂą incredibile per il Parini di Lecco. Il primo posto meritato da Samuele Munafò nella competizione dedicata al corso 'Sistemi Informativi Aziendali' ha infatti regalato all'istituto lecchese diretto dalla preside Raffaella. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Corso di Sistemi informativi aziendali, Samuele porta il Parini in vetta all'Italia

