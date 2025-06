Corso Amedeo cantieri aperti per i lavori di rifacimento dei marciapiedi | come cambia la viabilità

A partire da lunedì 16 giugno, Corso Amedeo si trasforma con i lavori di rifacimento dei marciapiedi tra piazza Attias e via Magenta. Un intervento strategico volto a migliorare sicurezza e accessibilità, che interesserà il tratto in modo progressivo. La viabilità subirà alcune variazioni temporanee, ma l’obiettivo è garantire un percorso più sicuro e moderno per pedoni e automobilisti. Scopri come cambierà la mobilità nel cuore della città e preparati alle novità!

Partiranno questo lunedì 16 giugno i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di Corso Amedeo, nel tratto compreso fra piazza Attias e via Magenta. L'intervento consiste nel rifacimento del piano di calpestio del marciapiede, ormai vecchio e deteriorato, e sarà fatto a tratti, per.

