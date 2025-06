Corsi estivi di musica | da Praeludium laboratori per i bambini dai 2 ai 6 anni

Preparati a un luglio all'insegna della musica e del divertimento con i corsi estivi di Praeludium! Laboratori pensati per bambini dai 2 ai 6 anni, dove ogni settimana si scopriranno suoni, emozioni e il mondo attraverso il gioco e la musica. Un’occasione unica per crescere, imparare e divertirsi immersi in un ambiente creativo e coinvolgente. Ecco il calendario delle attività : il laboratorio di propedeutica per i più piccoli, ogni giovedì…

